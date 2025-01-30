2月1日(土)から2日(日)は南岸低気圧の影響で、広く天気が崩れるでしょう。2日(日)は関東の平野部も雪が降る可能性があります。4日(火)以降は今季最強の寒波が流れ込むでしょう。5日(水)から6日(木)頃は寒気の底で、西日本で数年に一度レベルの寒波となる可能性があります。2日(日)関東で雪の可能性2月1日(土)から2日(日)は、南岸低気圧の影響で、広く天気が崩れるでしょう。九州から東海の平地では雨の降る所が多いですが、関東は