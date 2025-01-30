木原文人リングアナデビュー３５周年大会実行委員会は３０日、１９９９年１月３１日に６１歳で亡くなった不世出のプロレスラー、ジャイアント馬場さんの偉業をしのぶ「没２５年追善〜太陽ケア引退試合〜木原文人リングアナデビュー３５周年記念大会」（３１日、後楽園ホール）が全席完売し当日券の販売をしないことを発表した。今大会の主催は「木原文人リングアナデビュー３５周年大会実行委員会」で実行委員長は全日本プロレ