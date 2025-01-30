阪神の新外国人ニック・ネルソン投手とジョン・デュプランティエ投手が３０日までに兵庫・西宮市内で入団会見に臨み、新天地での決意を明かした。最速１５８キロを誇るネルソンは中継ぎ候補で「数字にこだわらずチームの勝利に貢献できるのが一番」とフォア・ザ・チームを強調。先発候補に挙がるデュプランティエは「失点率、防御率、奪三振率、あとは多くイニングを投げたい」と誓った。両者とも「桜が楽しみ」と日本での新た