1月23日、スマートフォン用ゲーム『クレヨンしんちゃん カスカベンジャーハント〜オラたちのお宝さがし〜』（以下『カスハン』）が配信された。（※プラットフォーム：Android／iOS）（※画像 ©臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK ©テレビ朝日／京風とまと）この『カスハン』は、毎週土曜日放送中の『クレヨンしんちゃん』のアニメチームが企画・開発したオフィシャルゲーム。欧米で有名なゲーム「スカベンジ