マウスコンピューターは、ゲーミングデスクトップPC「NEXTGEAR」より、TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇ｰ相剋譚ｰ』の涅マユリ コラボモデルを、本日1月30日AM11時より合計200台限定で販売開始すると発表した。BTOカスタマイズに対応し、価格は18万9,800円から。(物理的に)輝いて見える偉大なゲーミングPCが誕生今回の製品は、2023年7月23日、TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』第16話で登場し、話題になった涅マユリの発光する登場シーンを