◎全国の天気北陸から北日本の日本海側は雪が続き、山沿いを中心に大雪になる所もあるでしょう。太平洋側は広く晴れて、空気の乾燥が続きそうです。◎予想最高気温ほぼ全国的に真冬の寒さとなるでしょう。北日本、東日本は前日より低い所が多く、札幌は1℃、新潟は4℃、名古屋は7℃の予想です。東京は12℃まで上がりますが、北風が冷たいでしょう。西日本は前日と同じくらいで大阪は9℃、福岡は8℃の予想です。◎週間予報日本海側