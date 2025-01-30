料理研究家の大庭英子さん直伝、ゴボウと鶏肉でつくる炒り煮のレシピ。甘辛い味つけとゴボウのポリポリ食感が相まって、白米が進む絶品おかずです。鶏肉のうま味がしみたゴボウは、冷めても美味！ゴボウの風味を生かした炒り煮。ピリ辛仕立てで、やみつきになる一品です。●ゴボウと鶏肉の炒り煮【材料（4人分）】 ゴボウ3本（約450g） 鶏モモ肉350g こんにゃく1枚 赤唐辛子1本 ショウガの薄切り小1かけ分 サラダ油大