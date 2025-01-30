女優の中村アンが、4月6日からWOWOWでスタートする香川照之主演の『連続ドラマW 災(さい)』(毎週日曜 22:00〜全6話 WOWOWプライム／WOWOWオンデマンド※第1話は無料放送)に出演することが30日、明らかになった。中村と香川は3年半ぶりの共演となる。WOWOW『連続ドラマW 災』に出演する中村アン完全オリジナルの本作は 、葛藤を抱えながら現代を生きる罪なき6人の登場人物のもとに香川演じる"男"が現れ、ある"災い"が無慈悲に降りか