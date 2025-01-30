女性を風俗店に紹介したとして、警視庁は３０日、スカウトグループ「アクセス」リーダーの被告の男（３３）を職業安定法違反（有害業務への職業紹介）容疑で再逮捕し、新たに幹部ら２人を同容疑で逮捕したと発表した。ほかに逮捕されたのは、幹部の男（３１）、メンバーの男（２９）。３人の逮捕は２８日。発表によると、３人は昨年８月、知り合いの２０歳代女性に埼玉県川口市の風俗店の仕事を紹介した疑い。アクセスはリー