東京オリンピック卓球男子団体で銅メダルを獲得した丹羽孝希選手（30）がオンラインカジノでの賭博の疑いで書類送検されたことがわかりました。捜査関係者によりますと、卓球の丹羽孝希選手（30）はおととし、国内から海外のオンラインカジノサイトに接続して仮想通貨を使って賭けをした疑いで、今月20日、千葉県警に書類送検されたということです。警視庁がオンラインカジノの決済代行業者を摘発した際に利用者が判明し、関与が浮