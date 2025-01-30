【動画】今永昇太 理想の機内食は○○○！｜https://youtu.be/PAkLyCIOPfs メジャー2年目を迎えるカブスの今永昇太が、航空会社のサポート契約発表会に出席。 ルーキーイヤーの昨シーズン、15勝を挙げた今永が今シーズンへの思いを口に。 また、記者から理想の機内食を聞かれると... 「日本から海外に行ってるときでも日本を感じられるので」と、日本人にはおなじみの一品を挙げた