158.97ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 157.13エンベロープ1%上限（10日間） 156.5421日移動平均 156.30一目均衡表・基準線 155.5710日移動平均 155.24一目均衡表・転換線 154.49一目均衡表・雲（上限） 154.41現値 154.12ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 154.01エンベロープ1%下限（10日間） 153.37一目均衡表・雲（下限） 152.85200日移動平均 152.2