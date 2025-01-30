北海道で30年以上続く「ゆうばり映画祭」を主催してきたNPO法人が破産手続きの開始決定を受けたことが分かりました。関係者によりますと、助成金などが不正に流出した可能性があるということです。【画像】井筒和幸監督が「気休めになればいい」とあいさつした「ゆうばり映画祭」が存亡の危機■1990年誕生北海道を代表する国際的な映画祭29日に話を聞いたのは去年、映画祭に作品を出品した監督です。映画監督山根高文さん