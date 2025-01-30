目標達成クラウド「ジョブオペ」を展開する給与アップ研究所は、社会人経験が3年以上で転職経験があり、管理職志望がある24歳〜29歳の総合職女性106名を対象に、管理職志望若手女性人材の転職に関する調査を実施しました。■前職での1on1面談の頻度、「月1回以上」が約4割「Q1.前職（転職前の会社）での1on1面談（評価面談以外の上司との定期的な面談）の頻度を教えてください。」（n=106）と質問したところ、「週1回以上」が9.4%