◇国民スポーツ大会冬季大会・フィギュアスケート（2025年1月30日岡山・ヘルスピア倉敷アイスアリーナ）成年女子フリーが行われ、SP首位の坂本花織（シスメックス）が147・76点をマークして合計228・17点で優勝した。冒頭のダブルアクセルを降りると、以降のジャンプの全て着氷。だが、最後の3回転ループを降りてからフィニッシュに向かうまでに転倒した。演技後は手で顔を覆って悔しそうな表情を浮かべ、キスアンドクライ