2月28日に公開される映画『名もなき者／A COMPLETE UNKNOWN』で主演を務めるティモシー・シャラメの来日が決定した。 参考：ティモシー・シャラメ主演映画『名もなき者』IMAXなどラージフォーマット上映決定 本作は、『ウォーク・ザ・ライン／君につづく道』『フォードvsフェラーリ』『インディ・ジョーンズと運命のダイヤル』のジェームズ・マンゴールド監督