【モデルプレス＝2025/01/30】LAPONEグループ所属アーティストJO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）らの合同ライブ『LAPOSTA 2025 Supported by docomo』にて、JO1とINIのメンバー22人が自らが企画・演出を考える特別なソロステージ「LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by MEMBERS」を開催中。ここでは、29日にIMM THEATERで行われたINIの田島将吾の公演「LOOK UP」をレポートする。【写真】藤牧京介のソロ公演◆藤牧京介、ソロ歌