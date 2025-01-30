今夏に公開ジェームズ・ガン監督・脚本の映画『スーパーマン』のIMAX上映が決定し、あわせて新場面写真が公開された。 参考：『スーパーマン』に4代目グリーン・ランタンが登場！予告編の気になる登場人物を解説 本作は、これまで幾度となく映像化されてきたスーパーマンの完全新作映画。『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズや『ザ・ス&#1