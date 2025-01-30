台湾メディアの東森新聞は28日、春節（旧正月）連休が始まり、中国・台湾から観光客が日本に押し寄せている現状を伝えた。記事は、「（旧）正月の連休を利用して海外旅行に出かける人が大勢いる中、特に人気の旅行先が日本だ」と言及。「飛騨牛と世界遺産・白川郷で有名な岐阜県は、温泉や雪景色などで中国や台湾からの観光客を魅了している」と伝えた。その上で、雪が降り積もる岐阜県高山市を訪れていた上海からの観光客が「温泉