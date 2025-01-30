【モデルプレス＝2025/01/30】タレントの王林が、29日放送の日本テレビ系バラエティー番組「上田と女が吠える夜」（毎週水曜よる9時〜）に出演。温泉での仰天ハプニングを明かした。【写真】王林、美背中大胆披露◆王林、温泉でハプニング「男性たちがいっぱい入ってきた」この日は「温泉大好き女子が大集合！この冬行くべき温泉発表SP」と題し、温泉にまつわるエピソードをトーク。王林は、街角の「露天風呂と間違えて池に入って