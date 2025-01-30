世界で大注目を集め、最高レベルのクオリティを誇るブロードウェイスター達の圧倒的な歌唱力が楽しめる公演『ディズニー・ブロードウェイ・ヒッツ feat. アラン・メンケン supported by ディズニー★JCB カード』前回に続き、ディズニー音楽の巨匠 アラン・メンケン氏を迎え、東京国際フォーラム ホール Aにて、待望の4回目の開催が決定しました！ 東京国際フォーラム ホール A『ディズニー・ブロードウェイ・ヒッツ feat. ア