2月2日、第39回根岸ステークス（GIII、ダ1400m）が東京競馬場で行われる。今年は、前走オープン特別を制して勢いに乗るフリームファクシ、ダート重賞3勝のドンフランキー、欅S勝ちでエンペラーワケアに先着しているコスタノヴァ、カペラS2着のクロジシジョーなどが出走予定。ここでは過去10年のデータから「配当傾向」を分析して、レース傾向および“儲かる買い方”をジャ