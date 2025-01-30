30日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年3月限は前日比30円高の3万9460円と小幅高で推移。日経平均株価の前場現物終値3万9498.57円に対しては38.57円安。出来高は2万2039枚となっている。 TOPIX先物期近は2780.5ポイントと前日比3ポイント高、現物終値比0.72ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 39460