ニューヨークタイムズでの紹介やガイドブック地球の歩き方の制作決定など朗報が続く山口市。観光をさらに盛り上げてもらおうと地元の経営者などが300万円を市に寄付しました。式では湯田温泉のかめ福オンプレイスを運営する湯田かめ福の梅林義彦社長と湯田温泉旅館協同組合が山口市の伊藤市長に300万円の目録を手渡しました。かめ福オンプレイスは湯田温泉の老舗旅館＝ホテルかめ福をリニューアルし、宴会場やレ