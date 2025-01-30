林官房長官「1月29日時点で広告については実施中のものや予定しているものが4件ありましたが、すべて取りやめとなっており、内訳は内閣府の政府広報が2件、厚生労働省と国税庁が各1件でございます」林官房長官は、フジテレビが関わる各府省の広告が4件あり、今回の問題を受けてすべて取りやめたと説明しました。さらに、タイアップや番組制作への協力も4件で、消防庁の1件は見直し、他の3件は検討中だと述べました。フジテレ