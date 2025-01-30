グリコの新しいチョコレートブランド「Tunmel」【写真】カカオの種類によって形が違うのも特徴「ひとつぶ300メートル」でおなじみのキャラメルをはじめ、ビスコやプリッツ、アイスなど幅広い商品を販売するグリコ。ポッキーやカプリコなどのチョコレート商品も多いが、今回、アジア初の製法で作った新しいチョコレートブランド「Tunmel(トゥンメル)」を販売した。■「コールドエクストラクション」製法とは？【写真】カカオの種類