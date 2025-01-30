ベッツが日本での思い出を綴った来日していたドジャースのムーキー・ベッツ内野手が29日（日本時間30日）、インスタグラムを更新し「日本で素晴らしい時間を過ごしたよ！」と日本での滞在期間を文章と動画で振り返った。3月に行われる開幕戦での“再来日”に備え、日本の文化や食事を堪能したようだ。日本時間22日には小学生を訪問し、子どもたちとも交流。ベッツは「経験したものすべてがすごく楽しかったけど、子どもたちと