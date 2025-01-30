「子どもたちにとってロールモデルを見つける機会になればうれしい」と展示を紹介する学芸員の内舩さん＝横須賀市深田台の市自然・人文博物館ノーベル賞に輝いた日本人研究者の功績をたどる企画展が２月２４日まで、横須賀市自然・人文博物館（同市深田台）で開かれている。入場無料。国立科学博物館（東京都台東区）の巡回展「ノーベル賞を受賞した日本の科学者」で、ノーベル賞を受賞した日本の研究者２５人を紹介。研究業績