女性を風俗店に紹介する大規模なスカウトグループ「アクセス」が摘発された事件を巡り、警視庁はリーダーの男を再逮捕し、幹部の男らを新たに逮捕しました。警視庁によりますと、スカウトグループ「アクセス」のリーダー・遠藤和真容疑者と幹部の平良直也容疑者ら3人は去年、埼玉・川口市の性風俗店に女性を紹介した疑いがもたれています。「アクセス」では構成員がランク分けされていて、逮捕されたメンバーの中には、月に630万円