アメリカのトランプ大統領は29日、キューバにあるグアンタナモ・アメリカ軍基地に、3万人規模の不法移民の収容施設を整備すると表明しました。トランプ大統領は29日、キューバにあるグアンタナモ・アメリカ軍基地に不法移民を収容する施設を整備するよう国防総省などに指示しました。トランプ大統領「アメリカ国民を脅かす最も凶悪な犯罪者の不法移民を収容するために、グアンタナモに3万人の収容施設を整備する」グアンタナモ基地