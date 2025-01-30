¥±¥é¡¼¤ÏºòÇ¯¡¢20¥Û¡¼¥ë¥É¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò¤¤¤è¤¤¤è2·î1Æü¤Î¥­¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£³ÆµåÃÄ¡¢¿·½õ¤Ã¿Í¤âÂ³¡¹ÍèÆü¡¢³ÆµåÃÄ¥Ê¥¤¥ó¤â¥­¥ã¥ó¥×ÃÏÆþ¤ê¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢µå½ÕÅþÍè¤Ø´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ú´ØÏ¢µ­»ö¡Û¡Ö1¡¢2ÅÀ¤Î¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¡×¥Ð¥¦¥¢¡¼²ÃÆþ¤·¤¿DeNA¤Ïµð¿Í¤òÎ¿²ï¤Ç¤­¤ë¤«µå³¦OB¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¡Ö¥­¡¼¥Þ¥ó¡×¡ÖÉ¬¾¡¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤È¤Ï¤Þ¤¿ºòµ¨¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿µð¿Í¤Ç¤Ï¡¢²þ¤á¤Æµß±çÅê¼ê¿Ø¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤¬¤Ò¤½¤«¤Ë