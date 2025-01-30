石川県内は冬型の気圧配置が続き、30日も雪や雨の天気となっています。気象台では、雪を伴った強風、落雷や竜巻などの激しい突風に注意を呼び掛けています。 石川県内は、冬型の気圧配置となり、30日も大気の状態が非常に不安定になっています。午前10時までの最大瞬間風速は、羽咋で23.2メートル、金沢で22.4 メートル、輪島市で18.6メートルなどを観測しました。また、各地で雪が降りやすい天気が続いてお