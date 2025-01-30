映画単独初主演となる坂東⿓汰、共演に⻄野七瀬や南果歩を迎えた『君の忘れ⽅』が公開中です。本作は“死別の悲しみとどう向き合うか”をテーマに、恋⼈を亡くした⻘年が、悲しみの状態にある⼈に寄り添う「グリーフケア」と出会い、⾃らと向き合う姿を描いたヒューマンドラマ。監督・脚本は、国際映画祭で数々の賞を受賞し、第79 回ヴェネチア国際映画祭「VENICE IMMERSIVE」部&#12200