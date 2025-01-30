東京証券取引所30日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が前日終値を挟んで一進一退の展開となった。米国市場で前日、主要株価指数がそろって値下がりした流れが波及し下落して始まったが、堅調な決算を発表した半導体関連企業が買われ、上昇に転じる場面があった。午前終値は前日終値比83円79銭高の3万9498円57銭。東証株価指数（TOPIX）は4.19ポイント高の2779.78。半導体検査装置大手のアドバンテストが29日に発