ÂçÊªÇÐÍ¥¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëCBC¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃæÂ¼ºÌ²ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê24¡Ë¤¬27Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¡Ö°µÅÝÅª¤Ê²Ä°¦¤µ¡×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤è¤ê²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÖËË¤«¤é²¼¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¡×ÃæÂ¼ºÌ²ì¥¢¥Ê¤ÈÊì¡¦ÀÆÆ£·Ä»ÒÃæÂ¼¥¢¥Ê¤Ï1·î23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø½µ´©¤µ¤ó¤Þ¤È¥Þ¥Ä¥³¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢Êì¿Æ¤¬ÇÐÍ¥¤ÎÀÆÆ£·Ä»Ò¡Ê63¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½