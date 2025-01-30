2月9日は「2(に)9(く)」の語呂合わせから「肉の日」として、食肉小売店や外食店ではキャンペーンを展開している。外食チェーンでは、毎月29日に「肉の日キャンペーン」を行う店は多いが、2月9日は年に1度ということもあり、より大々的なキャンペーンも目立つ。昨今食材の価格高騰が続いている中、各社では、割引価格での提供や限定メニューの販売などを行う。〈「牛角」「しゃぶしゃぶ温野菜」肉の日キャンペーン〉コロワイドグル