埼玉・八潮市で道路が陥没しトラックが転落した事故は、発生から2日以上が経過しました。現場では、これまでにできた2つの穴の間が崩落し、1つの巨大な穴になるなどして運転手の救助が難航しています。陥没した場所から200メートルほど離れた現場から、フジテレビ社会部・小野恵里記者が中継でお伝えします。現場では4時間ほど前にドローンで中の状況を確認していたほか、30日午前、新たに重機が1台加わって慎重に作業が続いていま