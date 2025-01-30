埼玉県八潮市の交差点で起きた道路の陥没で、転落したトラックドライバーの救助活動が難航するなか、穴が拡大し、現場に緊張が走っています。【画像】新たに陥没で2つの穴が巨大な1つに慌てて消防車を移動■下水道使用自粛呼びかけ120万人に影響か30日午前2時36分の映像を見ると、またも道路が陥没。それまで2つだった穴が、巨大な1つの穴になりました。その直後、救助隊員が慌てて穴の近くにあった消防車を避難させる様