三井ショッピングパーク ららぽーとTOKYO-BAYは、成田空港を結ぶ無料シャトルバスを1月27日から2月3日まで運行している。成田空港第2ターミナルを午前9時、午後0時半に、第1ターミナルを午前9時5分、午後12時35分に出発するバスと、ららぽーとTOKYO-BAYを午後3時、6時半に出発するバスの1日2往復を運行する。ららぽーとTOKYO-BAYのJR・京成船橋駅行きバス停から、成田空港第1ターミナル団体バス乗車場、第2ターミナル1階団体バス乗