大丸藤井セントラルは、文具店「伊東屋」を新千歳空港に1月31日にオープンする。伊東屋は東京・銀座に本店を噛める、1904年創業の老舗文具店。機能と美しさを追求した伊東屋オリジナル商品と、選りすぐりの筆記具を用意する。場所は連絡通路3階。営業時間は午前10時から午後7時まで。