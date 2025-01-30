大麻草などを販売目的で所持していたとして、20代の男3人が逮捕されました。愛知県春日井市の職業不詳・波多野凱容疑者(23)ら男3人は去年10月、車の中に大麻草およそ100グラムなどを販売目的で所持していた疑いが持たれています。無断駐車の通報を受けた警察官が、車内で白い粉末の入った袋などを見つけ、その後の捜査で3人を特定しました。認否は明らかにされていません。