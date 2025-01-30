脂身が少なく、ヘルシーな赤身が特長で、鹿角市と小坂町で飼育されている「かづの牛」が、国のGI・地理的表示保護制度に登録されました。GIへの登録は、県内6例目です。GIは、その地域ならではの農林水産物や食品を、国が地域の財産として保護する制度です。「かづの牛」は、国内での生産量が極めて少ない「日本短角種」で、鹿角市と小坂町で飼育されています。認知度不足と生産者の大幅な減少が大きな課題となっていて、そ