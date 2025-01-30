プロボクシングの元世界2階級制覇王者・畑山隆則氏（49）が、2025年1月29日に公開されたユーチューブ動画「渡嘉敷勝男&竹原慎二&畑山隆則 ぶっちゃけチャンネル」に出演し、スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋、31）の今後の対戦相手候補に関して私見を述べた。25年度最終戦はフェザー級を計画 井上は24日に東京・有明アリーナで4団体王座防衛戦を行い、WBO世界スーパーバンタム級11位キム・イェジュン（韓