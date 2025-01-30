元NHK職員で、お笑いジャーナリストとして活動するたかまつなな（31）が30日までにに公式X（旧ツイッター）を更新。殺害予告を受けたことを明かした。たかまつは、「【殺害予告を受けました】」と報告。「非常に恐ろしく、不安な気持ちでいっぱいです」と心境をつづった。「民主主義の社会では意見の違いがあるのは当然ですが、それを暴力や脅迫という形で表現することは、悲しく、許されないことです」と訴えた。「現在、