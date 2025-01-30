アメリカのトランプ大統領は不法移民の犯罪を厳罰化する法案に署名し、不法移民対策の強化を訴えました。トランプ大統領「不法移民を厳しく取り締まる法案が、私が第47代のアメリカ大統領として誇りを持って署名する最初の法案になる」トランプ大統領は29日、万引きや窃盗などの疑いで逮捕された不法移民の拘束を連邦政府に義務付ける法案に署名し、2期目の政権として最初の法律が成立しました。トランプ氏は不法移民が釈放