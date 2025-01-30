◇NBA Gリーグ ハッスル108-102ブルー（日本時間30日、ランダーズ・センター）NBAグリズリーズの下部組織メンフィス・ハッスルの河村勇輝選手がブルー戦に出場。7連続3Pシュート成功の活躍でチームの勝利に貢献しました。先発で登場した河村選手は第1Q残り7分21秒に、この日初アシストを記録すると、第2Q残り7分1秒にも味方の3Pをお膳立てします。前半では自身での攻撃は潜めていましたが、第3Qが始まると爆発。開始12秒でトップか