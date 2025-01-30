女優で画家の、あいはら友子さんが「赤富士」をテーマに描いた作品の展示会が名古屋で始まりました。 【写真を見る】女優・画家のあいはら友子さん絵画展始まる 赤富士や鳳凰を描いた約50点「元気になってほしいと思って」名鉄百貨店本店 朝日を浴びて赤く染まる「赤富士」や、鳳凰（ほうおう）が描かれた色鮮やかな作品。30日に名古屋の名鉄百貨店本店で始まった、女優で画家のあいはら友子さんの絵画展には、あいはらさ