高松市で開かれた記念イベント 香川県の地酒を応援する「讃酒の会」が発足し、29日、高松市で記念イベントが開かれました。 日本酒や焼酎、泡盛など日本の「伝統的酒造り」が2024年12月にユネスコ無形文化遺産に登録されたことを受け、日本酒好きの有志が主催したものです。会場の「讃岐おもちゃ美術館cafe」（高松市大工町）に県内の5つの酒蔵（綾菊酒造、川鶴酒造、小豆島酒造、西野金陵、勇心酒造）の関係者や日本酒