天草エアラインの機体＝2022年、福岡空港熊本県の天草空港に拠点を置く地域航空会社、天草エアライン（AMX）は30日までに、機体整備上、確認が必要な作業をせずに約9カ月間で約2500回運航していたと明らかにした。国土交通省に報告し、点検のため29、30日に天草、大阪、福岡、熊本の各空港を発着する計18便を欠航にした。AMXによると、プロペラ機ATR42の1機で、主翼と胴体の結合部にあるパネルの点検に不備があった。機体の整