大阪府東大阪市の山中で切断された男性の遺体が見つかった事件で、司法解剖の結果、切断された遺体の傷には生存時にできる反応がなかったことが、大阪府警への取材でわかった。遺体が見つかった現場付近=2025年1月30日午後1時39分、大阪府東大阪市、朝日新聞社ヘリから、田辺拓也撮影府警は男性が死亡した後に切断されたとみて、殺人容疑も視野に捜査するとともに、遺体の身元の特定を進めている。捜査1課によると、行方不明